Лидер ЛДПР Слуцкий: дальнейшее нагнетание Западом ситуации чревато катастрофой

Между сложившейся ситуацией в мире и Карибском кризисом нельзя провести прямые исторические параллели, однако Вашингтон и Брюссель должны осознавать, что дальнейшее нагнетание обстановки может привести к вселенской катастрофе. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале "Специально для RT"

"Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — считает он.