Между сложившейся ситуацией в мире и Карибском кризисом нельзя провести прямые исторические параллели, однако Вашингтон и Брюссель должны осознавать, что дальнейшее нагнетание обстановки может привести к вселенской катастрофе. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале "Специально для RT"
"Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — считает он.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.