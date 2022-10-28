МИД Южной Кореи заявил, что оказывает ВСУ только гуманитарную помощь

Южная Корея намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Позиция Сеула в отношении Киева не изменилась. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

В МИД подчеркнули, что на Украину не будет поставлять летальное оружие.

"Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, позиция наша касательно поддержки Украины неизменна", — цитирует слова МИД РИА Новости.