Южная Корея намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Позиция Сеула в отношении Киева не изменилась. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
В МИД подчеркнули, что на Украину не будет поставлять летальное оружие.
"Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, позиция наша касательно поддержки Украины неизменна", — цитирует слова МИД РИА Новости.
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