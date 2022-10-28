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МИД Южной Кореи заявил, что оказывает ВСУ только гуманитарную помощь

Мир

Южная Корея намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям Украины. Позиция Сеула в отношении Киева не изменилась. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.

В МИД подчеркнули, что на Украину не будет поставлять летальное оружие. 

"Наше правительство оказывает гуманитарную помощь гражданам Украины в рамках сотрудничества с международным сообществом, позиция наша касательно поддержки Украины неизменна", — цитирует слова МИД РИА Новости.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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