Британцы о речи Путина на "Валдае": мощь США закончилась

Британские пользователи Сети прокомментировали речь российского президента Владимира Путина в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и заявили, что давно пришло время "поставить Запад на место".

Кроме того, по мнению юзеров, мощь США на этом выступлении "закончилась".

"Путин абсолютно прав. Мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем", — написал один из читателей газеты Daily Mail под соответствующей статьёй.

Комментаторы отметили, что в действиях США и Запада демократией "и не пахнет". Диктаторы добивались своего только грубой силой.

"Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", — поддержал другой пользователь.

Британцы уточнили, что именно Россия поможет миру "поставить на место" США.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских аналитиков о том, что западная пресса пытается показать "нереалистично хорошую" ситуацию, которая складывается в Евросоюзе и на Западе с топливным кризисом. По мнению экспертов, европейцы и украинцы будут "праздновать мнимые победы" над Россией в темноте и холоде.