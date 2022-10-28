Политолог Брутер о "валдайской" речи Путина: новый мир рождается в муках

Президент России Владимир Путин чётко сформулировал новую конфигурацию миропорядка в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Как подчеркнул эксперт, российский президент "предугадал" сложности, которые могут возникнуть в глобальных изменениях на политической мировой арене.

"Собственно, это связано с ослабеванием Европы, которая является деградирующим элементом. Это слабое звено Запада, что видно даже во франко-германских отношениях. Когда стала хуже ситуация, они начали грызть друг друга. Это заявление Путина объективно. Новый мир всегда рождается в муках", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией".

По мнению Брутера, новыми центрами "мира" станут отнюдь не европейские страны, а Юго-Восточная Азия:

Китай,

Индия,

Индонезия.