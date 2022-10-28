Никаких решений по поводу запуска авиаперелётов из РФ на Северный Кипр не принималось. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
В беседе с корреспондентом РИА Новости он отметил, что данные об открытии авиасообщения неверны.
"Не соответствуют действительности", — подчеркнул замглавы МИД.
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