США: Штатам не удалось найти компромисс с Китаем по контролю над вооружениями

В Госдепартаменте США посетовали, что Китай не идёт на контакт в вопросе по контролю над вооружениями. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что не удалось найти консенсус даже в контексте сокращения рисков.

"Того типа переговоры, которые мы хотим (наладить. — Прим. ред.), и я даже не буду произносить слова "контроль над вооружениями", просто сокращение риска, — это до настоящего времени не было успешным", — заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

По её словам, Штаты не рассматривают разговор в трёхстороннем порядке с участием других стран, в частности и России. Как подчеркнул Дженкинс, Пекин должен пойти на прямой диалог с США.