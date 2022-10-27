Решение о мирных переговорах с Россией должен принимать президент Украины Владимир Зеленский на своих условиях, а не Соединённых Штатов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.
Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщал, что РФ готова к диалогу с Украиной сразу после уведомления киевских властей Америкой.
"Если и когда дойдёт дело до переговоров о мире, это будет и должно быть решением президента Зеленского. И на его условиях", — сообщил Кирби.
Политик США считает, что инициатива должна идти именно от Зеленского, поскольку, он представляет свою страну. Также Кирби отметил, что Путин никак не проявляет заинтересованность прекратить спецоперацию на Украине.
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