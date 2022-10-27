Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что США быстро зачищают информационное поле от неудобных для них фактов.
В этом плане, по словам Захаровой, особенно преуспел Twitter*. Представитель ведомства напомнила, что этот ресурс наложил семидневную блокировку на англоязычный аккаунт МИД РФ после того, как им был выложен видеоролик о произошедшем в Буче, Изюме и Купянске.
"В его основе — фото и видеосвидетельства, включая интервью очевидцев, собранные Фондом исследования проблем демократии. Подсветили многочисленные несостыковки и манипуляции со стороны киевских фейкоделов. Такой "свободы слова" и вольнодумства наши заокеанские визави стерпеть не смогли", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
В заключение Захарова обратилась с администрации Twitter с риторическим вопросом, почему они не предпринимали никаких шагов, когда в Сети появлялись призывы к насилию по отношению к русским, или фейки откровенно антироссийского содержания.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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