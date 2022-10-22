Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не проявляет готовность завершить конфликт на Украине мирными переговорами, поскольку продолжает вкладывать средства в затягивание боевых действий. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"На это в том числе направлены решения о дополнительном (ещё на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины", — сообщается в заявлении Захаровой.
Россия продолжает уничтожать объекты критической важности Украины. Захарова считает лицемерием обвинения России в совершении этих ракетных ударов, поскольку ЕС уже восемь лет закрывал глаза на происходящие события в Донбассе и убийства мирного населения, включая детей и женщин.
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