Евросоюз может скоро объявить новый пакет санкций против России

Зампред Европейской комиссии Вера Юрова предупредила, что в ближайшее время ЕС, скорее всего, продемонстрирует новый пакет антироссийских санкций.

По информации Politico, западная чиновница рассказала о планах в среду, 26 октября, в Брюсселе. Как отметили журналисты, Юрова обратила внимание на "соседние государства", которые помогают получать РФ товары из "чёрного списка" ЕС.

В СМИ сообщили, что новые ограничительные меры в отношении России обсудили европейские послы. При этом чиновникам необходимо "более ясное представление" о запретах, заключили в издании.

Ранее в Pravda.Ru писали, что новый пакет санкций против Москвы может разорить тысячи компаний на территории Евросоюза.