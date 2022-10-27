Зампред Европейской комиссии Вера Юрова предупредила, что в ближайшее время ЕС, скорее всего, продемонстрирует новый пакет антироссийских санкций.
По информации Politico, западная чиновница рассказала о планах в среду, 26 октября, в Брюсселе. Как отметили журналисты, Юрова обратила внимание на "соседние государства", которые помогают получать РФ товары из "чёрного списка" ЕС.
В СМИ сообщили, что новые ограничительные меры в отношении России обсудили европейские послы. При этом чиновникам необходимо "более ясное представление" о запретах, заключили в издании.
Ранее в Pravda.Ru писали, что новый пакет санкций против Москвы может разорить тысячи компаний на территории Евросоюза.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.