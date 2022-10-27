Украинские боевики часто используют мирных жителей в качестве живого щита, неизбирательно атакуют населённые пункты, пытают военнопленных и организовывают покушения на гражданских чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей России.
По словам заместителя главы МИД РФ Олега Сыромолотова, в подобных действиях четко усматривается состав военных преступлений.
"Все вышеуказанные деяния явно образуют состав военных преступлений и не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению", — уточнил он в интервью РИА Новости.
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