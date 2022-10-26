Путин: большое количество наёмников с боевым опытом становится угрозой для СНГ

По словам российского лидера Владимира Путина, большая концентрация иностранных наёмников, имеющих боевой опыт, превращается в угрозу для государств СНГ.

Об этом президент рассказал в ходе Совещания с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.

Путин призвал наращивать сотрудничество в области антитеррора.

"Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора. В частности, продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявление и перекрытие каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе "расползание" иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу", — сказал Путин.