Вашингтон до недавнего времени был абсолютно уверен в том, что его "пехотинцы", поехавшие в Донбасс "на сафари на русских", вернуться домой героическими ветеранами. Но недавнее заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что подготовка к международному трибуналу над "азовцами*" и пленными иностранными легионерами идёт полным ходом, уверенность эту поколебало.
Напомним, Пушилин сообщил, помимо прочего, что в состав судей войдут представители стран, признавших республики Донбасса. Например, Северной Кореи и Сирии.
Госдеп сразу же вспомнил о том, что мир, оказывается, живет по законам международного права. И почему-то посчитал, что, согласно им, нельзя отдавать под трибунал "иностранных граждан, которые прибыли на Украину в качестве добровольцев". Правда, соответствующие статьи указать не смог. Ибо highly likely.
Под "добровольцами" американские чиновники подразумевают боевиков Азова*, взятых союзными силами в плен в Мариуполе, среди которых оказались граждане Британии, Польши, Швеции и Хорватии.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вернувшиеся из Украины американские наёмники сталкиваются с уникальными психологическими проблемами. У них может начаться психологический кризис, к которому никто не готов.