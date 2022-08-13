В толковании Госдепа международное право защищает наемников от трибунала

Вашингтон до недавнего времени был абсолютно уверен в том, что его "пехотинцы", поехавшие в Донбасс "на сафари на русских", вернуться домой героическими ветеранами. Но недавнее заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что подготовка к международному трибуналу над "азовцами*" и пленными иностранными легионерами идёт полным ходом, уверенность эту поколебало.

Напомним, Пушилин сообщил, помимо прочего, что в состав судей войдут представители стран, признавших республики Донбасса. Например, Северной Кореи и Сирии.

Госдеп сразу же вспомнил о том, что мир, оказывается, живет по законам международного права. И почему-то посчитал, что, согласно им, нельзя отдавать под трибунал "иностранных граждан, которые прибыли на Украину в качестве добровольцев". Правда, соответствующие статьи указать не смог. Ибо highly likely.

Под "добровольцами" американские чиновники подразумевают боевиков Азова*, взятых союзными силами в плен в Мариуполе, среди которых оказались граждане Британии, Польши, Швеции и Хорватии.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ



