Reuters: США хотят поставить на Украину ЗРК HAWK

Соединенные Штаты Америки хотят поставить на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) HAWK. Об этом сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что поставки этих ЗРК помогут Украине защититься от атак российских крылатых ракет и беспилотников. О каком количестве ПВО идёт речь, пока неизвестно.

Даную информацию отказались комментировать в пресс-службе Белого Дома.