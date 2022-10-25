Соединенные Штаты Америки хотят поставить на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) HAWK. Об этом сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.
Издание отмечает, что поставки этих ЗРК помогут Украине защититься от атак российских крылатых ракет и беспилотников. О каком количестве ПВО идёт речь, пока неизвестно.
Даную информацию отказались комментировать в пресс-службе Белого Дома.
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