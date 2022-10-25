FT: Джонсон хочет проводить больше времени в США для продолжения поддержки Киева

Экс-премьер Британии Борис Джонсон намерен больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы гарантировать бесперебойную поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ) со стороны Запада, пишет Financial Times.

По информации издания, он планирует и дальше заниматься решением политических вопросов, несмотря на отказ от выдвижения своей кандидатуры на должность нового премьера.

"Я верю, что ещё много могу дать", — отметил Джонсон.

Один из источников газеты сообщил, что политик по-прежнему следит за ходом украинского конфликта. Из Джонсона может получиться неплохой международный посредник, который будет контролировать поставки оружия и передачу финансирования киевскому режиму, подчёркивается в статье.

Ранее стало известно, что бывший руководитель Минфина Британии Риши Сунак занял пост премьер-министра страны после отставки прежнего руководителя правительства Лиз Трасс.