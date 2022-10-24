Финны рассказали о загадочных сейсмособытиях рядом с Выборгом

Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе. Произошли эти события 20 и 21 октября рядом с российскими городами Приморск и Выборг.

Сообщается, что эти сейсмические события происходили четырежды в четверг на прошлой неделе и один раз в пятницу. Магнитуда — от 1,4 до 2,0.

Примерно в этом же районе проходит нитка газопровода "Северный поток", точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода определить не удалось, сообщает РИА "Новости".

Специалист Сейсмологического института Университета Хельсинки Яри Корстрём считает, что речь идёт о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. При этом он отказался строить догадки о причинах случившегося.

Напомним, 26 сентября на двух российских газопроводах — "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. В результате трубопроводы были серьёзно повреждены. Власти Германии, Швеции и Дании не исключают, что речь идёт о целенаправленной диверсии. Сейчас проводится расследование.

В России произошедшее назвали актом международного терроризма. При этом власти вышеназванных государств не реагируют на предложение России провести расследование причин произошедшего, ссылаясь на секретность информации.