MWM: вооружения в Белоруссии обеспечат надёжную позицию РФ против НАТО

При размещении вооружений на территории Белоруссии у России будет более надёжная позиция против НАТО. После начала СВО такая вероятность только росла, пишет издание MWM.

На территории союзного государства РФ начала разворачивать группировку систем вооружения. Это делалось с несколькими целями. Во-первых, так Белоруссия обеспечивает северный фланг противодействия Киеву. Во-вторых, в случае военных действий со стороны западного альянса РФ будет надёжно защищена.

Россия перебросила в Белоруссию три главных средства вооруженной борьбы: истребители завоёвания превосходства в воздухе Су-35С, ПВО С-400 и истребители МиГ-31К.