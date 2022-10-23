Кедми назвал участок между Приднестровьем и Белоруссией слабым местом Украины

Россия может ликвидировать пути снабжения украинской армии, считает израильский эксперт Яков Кедми.

От отметил, что основные части ВСУ расположены возле Днепра, а поддержка Запада поступает на других участках страны. По мнению Кедми, ВС РФ могут перерезать здесь поставки от НАТО и поставить Киев в трудное положение.

"Перерезав пути снабжения ВСУ где-то в неожиданном месте без возможности для Киева перебросить туда войска и снабжать части в восточных регионах, без ежедневного снабжения боеприпасами все эти части перестанут существовать в течение недели", — убеждён Кедми.

Глядя на карту Украины, эксперт отметил слабость участка между Приднестровьем и Белоруссией, где создаётся союзная группировка. Если российские войска установят на этом участке рубежи, то лишат ВСУ снабжения всех частей, находящихся восточнее предполагаемой линии. Без подкрепления эти области быстро потеряют боеспособность.