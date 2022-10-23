Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в дестабилизации обстановки

Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что протестующие против подъёма цен и применения силы граждане, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране под влиянием оппозиции.

По мнению политика, митингующие пытаются использовать мировую повестку против действующего правительства.

"Эксплуатируя политическую, экономическую обстановку, энергетический кризис, вопросы безопасности в связи со спецоперацией России на Украине. Конечно, наслаиваются и личные интересы Илана Шора (лидера оппозиции. — Прим. ред.), который бежал из страны", — заявил Гросу на брифинге.

По его мнению, все протесты, которые прокатились волной по Кишинёву не более, чем попытка надавить на действующее правительство страны.