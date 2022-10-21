Министр энергетики Украины Галущенко: "Эта зима будет чрезвычайно сложной"

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, наступающая зима будет невероятно трудной, "самой сложной за всю историю независимости страны".

"Мы [украинские власти — Прим. ред.] сейчас делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости. За последние полторы недели из-за ракетных ударов были разрушены около 30% электростанций. И этот процент растет", — сказал Галущенко в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Министр предупредил, что многие украинцы будут вынуждены выживать этой зимой без тепла и электричества, которых может просто не быть в течение ближайших нескольких месяцев.

Галущенко добавил, что справиться с этой ситуацией украинское правительство едва ли сможет, и не в состоянии будет оказать необходимую помощь всем нуждающимся жителям Незалежной.