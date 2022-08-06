Газа мало и на всех не хватит - украинцам предложено утеплять дома

Украинские власти относятся к приближающемуся осенне-зимнему сезону столь же беспечно, как стрекоза из известной басни, поэтому украинцам следует самим начинать утеплять свои дома.

Так считает мэр Полтавы Александр Мамай.

"На сегодняшний день в хранилищах 11 млрд кубов газа. Насколько мне известно, чтобы пройти отопительный сезон, Украине нужно больше 25 млрд кубов. То есть зимой нам всем будет тяжело. Поэтому уже сейчас каждый должен позаботиться об утеплении окон и вообще своих домов", — сказал полтавский градоначальник.

Ситуация с газом в Незалежной

Наполнение ПГХ в стране идёт сейчас очень медленно. Ежедневно "плюсом" в них закачивают примерно по 30-35 млн. кубов. В основном это газ, который добывается на Украине и понемножку поставляет Европа.

По прогнозам, к октябрю такими темпами удастся накопить около 14 млрд. кубометров газа. Нечто подобное было в 2021 году — тогда в декабре у Нафтогаза в распоряжении было 5 млрд. кубов, которых впритык в режиме сильной экономии хватило, чтобы "дотянуть" отопительный сезон.

Сейчас, с учётом того, что промышленность в стране практически вся встала, надо закачать в ПГХ как минимум еще 5-6 млрд. кубометров газа.

К слову, по данным, озвученным главой Минэнерго Украины, потребление голубого топлива в стране снизилось на 40-50 процентов, "в зависимости от региона".

Однако, Герман Галущенко, смотрит в ближайшее будущее с большим оптимизмом, нежели Александр Мамай. Признав, что "отопительный сезон 2022-2023" в Незалежной "будет одним из сложнейших", он заявил, что "зато" электроэнергии "в избытке". Причем настолько, что Украина готова ее поставлять в страны ЕС и Молдавию.

Министр, давая такое обещание, явно "забыл", что из энергетический системы Украины по осени будут отключены Запорожская АЭС и Угледарская ГЭС, при полной загрузке дающие 30% энергетики стране.

По деньгам

В июне тысяча кубов газа на рынке Европы, напомним, стоила меньше тысячи долларов, сейчас — уже более двух тысяч.

Осенью, как ожидается, цены снова вырастут. Самый оптимистичный прогноз — три тысячи долларов за кубометр.

То есть, Киеву надо где-то разжиться кучей денег. Где — непонятно, поскольку союзникам сейчас явно не до тепла для украинцев. Наверное, поэтому Зеленский и паникует, что не получил обещанную от Европы помощь.

Мэр Полтавы просто первым осознал масштаб проблемы и заявил о нем.

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