Bloomberg: Белый дом может проверить сделки Маска из-за его слов об Украине

Источники Bloomberg сообщили, что администрация американского лидера Джо Байдена может попросить правоохранителей проверить предпринимательскую деятельность миллиардера Илона Маска.

Чиновники допустили, что она навредила национальной безопасности страны. Известно, что работой изобретателя политики заинтересовались после его заявлений о конфликте на Украине.