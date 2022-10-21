Источники Bloomberg сообщили, что администрация американского лидера Джо Байдена может попросить правоохранителей проверить предпринимательскую деятельность миллиардера Илона Маска.
Чиновники допустили, что она навредила национальной безопасности страны. Известно, что работой изобретателя политики заинтересовались после его заявлений о конфликте на Украине.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.