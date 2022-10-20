В СМИ появились сообщения о готовности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку.
Новость прокомментировал телеведущий Юрий Пронько. Он намекнул на известный конфуз Трасс, которая ещё будучи министром иностранных дел во время визита в Москву отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
"Хреново знала географию, вот и поплатилась креслом. Более короткого правления британские острова ещё не знали. Полный аут", — написал журналист в своём Telegram-канале.
Заметим, правление Трасс, вероятно, станет самым коротким в истории Соединённого Королевства. На посту она пробыла 45 дней, но останется до назначения преемника. Выборы должны пройти уже на следующей неделе.
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