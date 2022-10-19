Политолог Шаповалов назвал отказ Израиля вооружать Украину логичным

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал отказ Израиля поставлять Украине вооружения.

Эксперт подчеркнул, что нежелание Израиля участвовать в вооружении Украины является правильным, естественным и логичным.

"Поскольку Израиль на протяжении, начиная с 2014 года и вплоть до настоящего времени, придерживается позиции нейтральной в отношении конфликта, не включается в санкционную политику, проводимую Западом, и поступает совершенно правильно. Потому что слишком большие и разносторонние связи, сотрудничества, взаимодействия у нашей страны с Израилем. И было бы очень странно, если бы Израиль вдруг отказался от этого многолетнего и плодотворного сотрудничества ради непонятно какой цели", — сказал Шаповалов.

Политолог напомнил, что если вдруг израильские власти изменили бы свою позицию по Украине, реакция России последовала бы незамедлительно.

Шаповалов убеждён, что именно твёрдая позиция РФ привела к тому, что израильское правительство фактически дезавуировало заявление своего министра, подчеркнув, что будет и дальше проводить тот курс, который характерен для Израиля и который не является курсом на эскалацию, включения в конфликт с Россией.

Эксперт отметил, что сам факт того, что некоторые израильские политики и государственные деятели заявляют о готовности продавать оружие нынешнему киевскому режиму, вызывает очень серьезные возмущения.

"Ведь хорошо известно в Израиле и неоднократно признавалось самими израильскими политиками то, что нынешний киевский режим проводит откровенно пронацистскую политику. И, конечно, это несовместимо с той позицией, которой всегда придерживается Израиль в своей внешней политике. Поэтому его активная помощь киевскому режиму была бы противоестественной позицией для Израиля — страны, население которой помнит об ужасах Холокоста", — заключил политолог.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не будет поставлять Украине вооружения.