Нетаньяху: оружие, данное Киеву, может оказаться в руках Ирана

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что вооружение, которое государство могло бы поставить Украине, может оказаться в руках Ирана, пишет EADaily.

"Всегда есть вероятность, и так уже не раз бывало, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", — отметил он.

В то же время израильский политик считает, что Тегеран в отношении спецоперации на Украине выбрал "благоразумную" политику, к примеру, предоставление гуманитарной помощи и приём украинских беженцев.

Однако Нетаньяху выразил опасения относительно возможного применения ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет", — заключил он.