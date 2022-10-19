Токаева внесли в базу "Миротворца" за "отрицание агрессии России"

Украинские власти внесли в базу сайта "Миротворец" президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Согласно информации, его обвиняют в якобы публичном отрицании "российской агрессии" против Украины.

Кроме того, Токаеву припомнили слова о Крыме в 2014 году, когда глава Казахстана заявил, что не будет считать присоединение региона к России "аннексией".

Почему именно сейчас решено внести казахстанского президента в список "врагов Украины", не уточняется.