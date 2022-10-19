Украинские власти внесли в базу сайта "Миротворец" президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
Согласно информации, его обвиняют в якобы публичном отрицании "российской агрессии" против Украины.
Кроме того, Токаеву припомнили слова о Крыме в 2014 году, когда глава Казахстана заявил, что не будет считать присоединение региона к России "аннексией".
Почему именно сейчас решено внести казахстанского президента в список "врагов Украины", не уточняется.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.