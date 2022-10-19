США не уважают жизненно важные интересы стран, которых якобы считают своими союзниками, заявил турецкий обозреватель Абдулла Мурадоглу.
"США игнорируют правила международного порядка, который якобы защищают, освобождают себя от соблюдения этих правил и сами же нарушают их", — пояснил аналитик в статье для Yeni Safak.
Он подчеркнул, что Вашингтон начинает терять союзников из-за политики грубой силы. Кроме того, Штаты наотрез отказываются признавать тех, кто не разделяет их точку зрения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.