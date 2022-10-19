Yeni Safak: США теряют союзников из-за неуважения к другим странам

США не уважают жизненно важные интересы стран, которых якобы считают своими союзниками, заявил турецкий обозреватель Абдулла Мурадоглу.

"США игнорируют правила международного порядка, который якобы защищают, освобождают себя от соблюдения этих правил и сами же нарушают их", — пояснил аналитик в статье для Yeni Safak.

Он подчеркнул, что Вашингтон начинает терять союзников из-за политики грубой силы. Кроме того, Штаты наотрез отказываются признавать тех, кто не разделяет их точку зрения.