Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что жители страны могут остаться без электричества, воды и отопления. Причиной послужат веерные отключения со стороны властей государства.
"У нас критическая ситуация по всей стране", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Klymenko Time.
Вместе с этим политик призвал украинцев готовиться к "тяжёлой зиме".
Ранее Тимошенко сообщил о трёх ударах армии России по энергетической инфраструктуре Киева. Предположительно, повреждена ТЭЦ-6.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.