Власти Украины призвали граждан готовиться к отключению света, воды и тепла

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что жители страны могут остаться без электричества, воды и отопления. Причиной послужат веерные отключения со стороны властей государства.

"У нас критическая ситуация по всей стране", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Klymenko Time.

Вместе с этим политик призвал украинцев готовиться к "тяжёлой зиме".

Ранее Тимошенко сообщил о трёх ударах армии России по энергетической инфраструктуре Киева. Предположительно, повреждена ТЭЦ-6.