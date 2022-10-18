Арестович объяснил причины неудач ВСУ: "Украина немножко расслабилась"

Советник Офиса президента Зеленского Алексей Арестович объяснил неудачи украинской армии. По его мнению, Незалежная "немножко расслабилась" после анонсированных "побед" в некоторых регионах.

"Мы говорили, что сейчас возьмём Херсон, возьмём Сватово — сейчас всё возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не всё так просто", — сделал вывод Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.

Он считает, что после проведения операции украинской группировки на Харьковском направлении Киев решил, что военные действия отодвинулись. Однако это было ошибкой. Сейчас на Украине могут объявить очередную волну мобилизации, поэтому все должны быть готовы отправиться на фронт, отметил Арестович.

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