Администрация американского лидера Джо Байдена высвободит порядка 10-15 миллионов баррелей нефти из резерва, пишет Bloomberg.
По словам журналистки Дженнифер Джейкобс, это позволит Вашингтону стабилизировать ситуацию на рынке бензина.
"Власти США хотят предотвратить дальнейший рост стоимости автомобильного топлива на заправках", — отметила корреспондент.
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