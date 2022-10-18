Администрация американского лидера Джо Байдена высвободит порядка 10-15 миллионов баррелей нефти из резерва, пишет Bloomberg.

По словам журналистки Дженнифер Джейкобс, это позволит Вашингтону стабилизировать ситуацию на рынке бензина.

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