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Французы назвали бредом идею Минобороны Украины "отдаться за "Цезари"

Мир

Минобороны Украины решило поблагодарить французов за поставки САУ "Caesar" и попросить нового вооружения, но сделало это довольно оригинальным образом.

Минобороны Украины просит французских орудий эротическим видео

Ведомство опубликовало клип, где чередуются кадры с цветами, пушками и лидерами двух стран. Авторы видео поясняют, что завоёвывать сердца украинцев лучше всего самоходными артиллерийскими установками 155-мм калибра.

"Пришлите их еще, пожалуйста", — звучит призыв в конце ролика.

Публикация вызвала большой резонанс во Франции, так как в качестве саундтрека к видео была выбрана эротическая песня Сержа Генсбура "Je t'aime! — Moi non plus". Эта композиция известна тем, что некоторые страны Европы её за запрещали к прокату за излишнюю пошлость.

"Я не мог понять, проснулся ли я или брежу во сне во сне. Этот клип настолько сюрреалистичен, он абсолютно неподобающий. Просто непостижимо, как можно было снять такое легкомысленное видео, полное двусмысленностей и эротических намеков. Просто безумие", — возмутился известный французский радиоведущий Ги Карлье.

Накануне журналист американского телеканала назвал Владимира Зеленского "троллем" за просьбу об очередном многомиллиардную кредите и послал украинского лидера подальше.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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