Ведущий Fox News Карлсон ответил Зеленскому: "Ты кто такой, тролль? Пошёл вон!"

Ведущий американского телеканала резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за просьбу об очередном миллиардном займе.

Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о финансовой поддержке на восстановление критической инфраструктуры Украины, которая была разрушена ракетными ударами ВС РФ.

По словам украинского лидера, помимо $38 млрд для покрытия дефицита бюджета на следующий год, киевскому режиму нужны десятки миллиардов, чтобы вернуть возможность экспортировать электроэнергию в Европу.

"Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошёл вон!" — ответил на просьбу Зеленского ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Американский журналист напомнил, что экономика США также находится "в критическом состоянии".

"Мы ничего не должны этому парню", — отметил он и сравнил украинского президента с ребёнком, составляющим список подарков на Рождество.

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