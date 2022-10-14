Ведущий американского телеканала резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за просьбу об очередном миллиардном займе.
Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о финансовой поддержке на восстановление критической инфраструктуры Украины, которая была разрушена ракетными ударами ВС РФ.
По словам украинского лидера, помимо $38 млрд для покрытия дефицита бюджета на следующий год, киевскому режиму нужны десятки миллиардов, чтобы вернуть возможность экспортировать электроэнергию в Европу.
"Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошёл вон!" — ответил на просьбу Зеленского ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Американский журналист напомнил, что экономика США также находится "в критическом состоянии".
"Мы ничего не должны этому парню", — отметил он и сравнил украинского президента с ребёнком, составляющим список подарков на Рождество.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.