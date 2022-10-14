Илон Маск: SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал материал CNN, посвящённый тому, что его компания SpaceX направила уведомление в Пентагон о невозможности оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине.

Он подтвердил эту информацию и добавил, что не будет требовать от Киева возмещения прошлых расходов.

"SpaceX не в силах бесконечно финансировать эту систему", — пояснил Маск в соцсетях.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул: компания не сможет передать Украине ещё несколько тысяч терминалов. Он назвал такие шаги неразумными для SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания, принадлежащая Маску, поставила киевскому режиму порядка 20 тысяч терминалов связи Starlink. По словам предпринимателя, эта операция обошлась ему в 80 миллионов долларов. К концу 2022 года расходы SpaceX на Украину могут превысить 100 миллионов долларов, уточнил бизнесмен.

На Западе полагают, что Маск отказался помогать Киеву, опасаясь эскалации конфликта.