Боррель: ядерная атака против Украины приведёт к мощному военному ответу

Любая ядерная атака, направленная против Украины, приведёт к мощному военному ответу со стороны западных стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Выступая в Европейской дипломатической академии, он отметил, что ответ Запада станет "уничтожительным" для Вооружённых сил РФ. По его словам, ядерная угроза действительно существует.

Боррель убеждён: российский лидер Владимир Путин "не блефует", когда говорит о готовности защищать свою страну всеми имеющимися способами.

"Ядерная атака против Украины спровоцирует не ядерный, но мощный ответ военного характера", — указал глава евродипломатии.

Он добавил, что Европа, США и все страны, входящие в состав Североатлантического альянса, "тоже не блефуют", рассуждая о возможных ответных мерах.

Ранее советник офиса главы украинского президента Михаил Подоляк назвал вероятность ядерного конфликта минимальной. Политик напомнил, что Москва, согласно положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, не может использовать его в отношении Киева.