Любая ядерная атака, направленная против Украины, приведёт к мощному военному ответу со стороны западных стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Выступая в Европейской дипломатической академии, он отметил, что ответ Запада станет "уничтожительным" для Вооружённых сил РФ. По его словам, ядерная угроза действительно существует.
Боррель убеждён: российский лидер Владимир Путин "не блефует", когда говорит о готовности защищать свою страну всеми имеющимися способами.
"Ядерная атака против Украины спровоцирует не ядерный, но мощный ответ военного характера", — указал глава евродипломатии.
Он добавил, что Европа, США и все страны, входящие в состав Североатлантического альянса, "тоже не блефуют", рассуждая о возможных ответных мерах.
Ранее советник офиса главы украинского президента Михаил Подоляк назвал вероятность ядерного конфликта минимальной. Политик напомнил, что Москва, согласно положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, не может использовать его в отношении Киева.
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