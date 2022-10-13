Подоляк: в Киеве считают, что вероятность ядерного конфликта минимальна

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вероятность ядерного конфликта минимальной.

В интервью газете Diário он отметил, что у Москвы после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия нет законных оснований для его использования против страны, которая не обладает таким потенциалом.

"Считаем, что вероятность ядерного конфликта минимальна", — указал Подоляк.

Кроме того, он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут и дальше воспринимать в качестве своих законных целей объекты на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. При этом советник главы офиса украинского президента подчеркнул: Киев не причастен к ЧП на Крымском мосту.

Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что теракт на полуострове организовывал глава военной разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.