Любое чрезвычайное происшествие с участием голливудской звезды на Украине способно привести к началу ядерной войны. Об этом пишет Federalist.
По мнению автора материала Джорданы Бойд, знаменитым актёрам из США нужно прекратить встречи с представителями официального Киева. Она порекомендовала Анджелине Джоли, Бену Стиллеру, Джессике Честейн и Шону Пенну отложить поездки на Украину.
"Этот конфликт балансирует на грани ядерной войны. Если с американской знаменитостью на Украине что-то случится, Штаты будут воспринимать это как повод для начала противостояния с Москвой", — отмечается в статье.
При этом автор добавила, что многие жители США не хотят видеть Вашингтон в качестве участника украинского конфликта.
Ранее аналитик Джуди Курц заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно присутствие иностранных актёров на территории его государства. Он подчеркнул: знаменитости помогают Киеву создать необходимый информационный фон.
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