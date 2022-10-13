Federalist: инцидент со звездой из США на Украине может привести к ядерной войне

Любое чрезвычайное происшествие с участием голливудской звезды на Украине способно привести к началу ядерной войны. Об этом пишет Federalist.

По мнению автора материала Джорданы Бойд, знаменитым актёрам из США нужно прекратить встречи с представителями официального Киева. Она порекомендовала Анджелине Джоли, Бену Стиллеру, Джессике Честейн и Шону Пенну отложить поездки на Украину.

"Этот конфликт балансирует на грани ядерной войны. Если с американской знаменитостью на Украине что-то случится, Штаты будут воспринимать это как повод для начала противостояния с Москвой", — отмечается в статье.

При этом автор добавила, что многие жители США не хотят видеть Вашингтон в качестве участника украинского конфликта.

Ранее аналитик Джуди Курц заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно присутствие иностранных актёров на территории его государства. Он подчеркнул: знаменитости помогают Киеву создать необходимый информационный фон.