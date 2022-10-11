Эксперт РИСИ оценил шансы на возобновление переговоров между РФ и Украиной

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский прокомментировал Pravda.Ru заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что Украина упустила шанс на перемирие.

"Я думаю, что Россия ориентирована на переговоры. Но чётко отдает себе отчёт в том, что с нынешней украинской властью вести переговоры бессмысленно. Во-первых, они несамостоятельны в принятии каких-либо решений, так как ими управляют западные покровители. Во-вторых, они очень зависимы от внутренних радикальных политических и военных сил", — заявил Неменский.

Ранее Кадыров заявил, что "безвольный Зеленский" безвозвратно упустил шанс на какое-либо перемирие на Украине.