Newsweek: в США снова заговорили о бесполётной зоне над Украиной

Ракетные удары по городам Украины могут вынудить Запад вернуться к вопросу создания бесполётной зоны над Незалежной, заявил экс-главнокомандующий объединёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.

По мнению американского военного, опасность такого шага понимают и в НАТО. При этом на фоне возможной бесполётной зоны может разразиться ядерный конфликт.

"НАТО, возможно, придётся рассмотреть вопрос о создании бесполётной зоны. Это будет серьёзной и опасной эскалацией. Мы должны сообщить об этом риске Путину", — цитирует Ставридиса Newsweek.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на Западе активно обсуждали возможность введения бесполётной зоны над Украиной. Однако страны Запада решили, что подобный шаг станет триггером и втянет в конфликт НАТО.