Ракетные удары по городам Украины могут вынудить Запад вернуться к вопросу создания бесполётной зоны над Незалежной, заявил экс-главнокомандующий объединёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.
По мнению американского военного, опасность такого шага понимают и в НАТО. При этом на фоне возможной бесполётной зоны может разразиться ядерный конфликт.
"НАТО, возможно, придётся рассмотреть вопрос о создании бесполётной зоны. Это будет серьёзной и опасной эскалацией. Мы должны сообщить об этом риске Путину", — цитирует Ставридиса Newsweek.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что на Западе активно обсуждали возможность введения бесполётной зоны над Украиной. Однако страны Запада решили, что подобный шаг станет триггером и втянет в конфликт НАТО.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.