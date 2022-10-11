Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
ТВ-продюсер объяснил, что покажут россиянам по телевизору в новогоднюю ночь
JW: главная цель Запада — разорить Россию, однако её вряд ли получится достичь
Руденко: по Львову нанесён сильный ракетный удар
Global Times: США теряют контроль над мировым рынком нефти
Ермак заявил о недостаточной поддержке со стороны США в разговоре с пранкерами
Экономисты: время готовиться к "тощему" госбюджету 2023—2025
Наряд ДПС задержал в Москве внука Геннадия Зюганова
В Хмельницкой области слышны взрывы

Newsweek: в США снова заговорили о бесполётной зоне над Украиной

Мир

Ракетные удары по городам Украины могут вынудить Запад вернуться к вопросу создания бесполётной зоны над Незалежной, заявил экс-главнокомандующий объединёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.

По мнению американского военного, опасность такого шага понимают и в НАТО. При этом на фоне возможной бесполётной зоны может разразиться ядерный конфликт.

"НАТО, возможно, придётся рассмотреть вопрос о создании бесполётной зоны. Это будет серьёзной и опасной эскалацией. Мы должны сообщить об этом риске Путину", — цитирует Ставридиса Newsweek.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на Западе активно обсуждали возможность введения бесполётной зоны над Украиной. Однако страны Запада решили, что подобный шаг станет триггером и втянет в конфликт НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы" Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Последние материалы
По Киеву нанесены новые удары, работает система ПВО
Глава МИД Франции призвала сохранять диалог с президентом РФ Путиным
Карчаа заявил о предотвращении попытки Украины выкрасть архив ЗАЭС
Взрывы прогремели в городах Ровно и Кривой Рог
Замглавы МИД Рябков: Вашингтон провалил попытку создать антироссийскую коалицию
Поддубный: ракетные удары по военным объектам Украины продолжаются
В Виннице прогремели взрывы
Прохватилов заявил, что при уничтожении РФ спутников НАТО начнётся война с США
Примаков об ударах по Украине: "Гуманизм в одни ворота закончен"
Гердт: конфликт на Украине — проявление многовекового противостояния РФ и Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников