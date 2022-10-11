Бывший председатель Объёдиненного комитета начальников штабов США Марк Милли призвал администрацию президента Байдена работать над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
В интервью американскому каналу он назвал президента России "загнанным животным" и заявил, "что он становится всё более и более опасным".
По мнению отставного адмирала, следует серьёзно относиться к ядерным угрозам России. Он считает, что риск применения тактического ядерного оружия велик.
По мнению Милли, Москва могла бы применить его в Кривом Роге — родном городе украинского президента Владимира Зеленского.
"Я думаю, что нам нужно немного отступить и сделать всё, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему", — заявил офицер.
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