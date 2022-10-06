Председатель Европарламента Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад дрогнет в условиях зимних холодов.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что российский лидер уверен в том, что европейцы не выдержат испытаний, связанных с энергетическим кризисом.
"Путин ждет прибытия "генерала Зимы", который всегда в конечном итоге спасал российскую армию. Он ждёт холодов, перебоев с подачей газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и дальше поддерживать Украину", — заявил Боррель.
Ранее Председатель Европарламента сказал, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине.
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