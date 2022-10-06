Член Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимость диалога между российским и украинским парламентами.
Как подчеркнула чиновница в ходе саммита спикеров парламентов стран G20, Москва выступает за мирное решение конфликта.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.