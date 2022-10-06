Матвиенко призвала парламенты РФ и Украины запустить переговоры

Член Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимость диалога между российским и украинским парламентами.

Как подчеркнула чиновница в ходе саммита спикеров парламентов стран G20, Москва выступает за мирное решение конфликта.