США считают, что убийство Дарьи Дугиной санкционировали власти Украины

В материале The New York Times доказывается, что члены правительства Владимира Зеленского одобрили взрыв автомобиля, в котором погибла дочь философа Александра Дугина.

В статье отмечается, что американцы участия в организации покушения на идеологов "русского мира" не принимали. Официальные представители США заверяют, что выступили бы против убийства, если бы с ними посоветовались.

В Вашингтоне уверены, что целью нападения был философ Александр Дугин, так как украинские исполнители рассчитывали, что он будет находиться в машине со своей дочерью.

Издание пишет, что высокопоставленный украинский военный чиновник рассказал, что Украина организует убийства и нападения на "коллаборационистов". Представитель Украины, по данным издания, заявил, что покушение на главу Херсонской области — дело рук украинских диверсантов.

В США опасаются, что дальнейшее ожесточение конфликта приведёт к организации нападений на лидеров Украины, включая самого Владимира Зеленского.

Ранее политолог Александр Носович отметил, что президент Украины может стать законной целью, как Джохар Дудаев или Шамиль Басаев.