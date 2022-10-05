Представители Саудовской Аравии и РФ планируют объявить о резком сокращении нефтедобычи, пишет Financial Times.
По информации издания, заявление будет сделанов на встрече ОПЕК+, которая состоится в Австрии 5 октября. Отмечается, что, помимо Эр-Рияда и Москвы, ещё несколько крупных производителей намерены реализовать планы по снижению добычи нефти.
"Саудовская Аравия также хочет увеличить стоимость топлива, чтобы разозлить Вашингтон и поддержать Россию", — сказано в материале.
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