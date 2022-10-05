FT: Саудовская Аравия и РФ готовы объявить о существенном сокращении нефтедобычи

Представители Саудовской Аравии и РФ планируют объявить о резком сокращении нефтедобычи, пишет Financial Times.

По информации издания, заявление будет сделанов на встрече ОПЕК+, которая состоится в Австрии 5 октября. Отмечается, что, помимо Эр-Рияда и Москвы, ещё несколько крупных производителей намерены реализовать планы по снижению добычи нефти.

"Саудовская Аравия также хочет увеличить стоимость топлива, чтобы разозлить Вашингтон и поддержать Россию", — сказано в материале.