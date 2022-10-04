Из-за взрывов на "Северном потоке" Европа может отказаться от военных поставок Украине, заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.
По его словам, решимость европейских лидеров поддерживать конфликт "гаснет" с каждым днём.
"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий", — пояснил профессор в интервью New York Times.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.