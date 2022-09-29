На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое состоится 30 сентября, будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"После Ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра", — заявил он.
Украинские эксперты полагают, что власти Незалежной огласят решение о выходе страны из Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киеву давались гарантии безопасности в обмен на провозглашение безъядерного статуса.
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