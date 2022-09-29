Депутат Завальный: восстановление "Северных потоков" может затянуться на год

Восстановление трубопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" может затянуться на год. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Завальный.

По его словам, существует два способа ремонта "Северных потоков". Первый вариант предполагает проведение работ по замене или восстановлению трубы в кессоне, пояснил парламентарий.

"Это может даже не месяцы, а гораздо большее время занять", — подчеркнул Завальный на форуме "Нефть и газ Сахалина".

Как отметил депутат, есть и второй способ решения проблемы — ремонтные работы на поверхности. По его словам, на это потребуется примерно полгода-год.