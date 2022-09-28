WSJ: США готовят санкции против российского Агентства по страхованию вкладов

США осудили проведение референдумов о присоединении к РФ на освобождённых территориях и теперь собираются ввести новые санкции против России, которые затронут Агентство по страхованию вкладов, систему "Мир", "Национальный клиринговый центр" и "Национальный расчётный депозитарий", сообщает The Wall Street Journal.

Также администрация президента США рассматривает и другие ограничительные меры в частности, отключение от SWIFT новых российских банков. Кроме того, не исключены новые санкции против госкомпаний.