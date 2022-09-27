Рогов: хозяева Зеленского готовят ему замену

В западной прессе всё чаще начинает мелькать главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Идёт процесс его информационной накачки, раздувается образ эдакого Клаузевица в шароварах — война до последнего украинца и точка. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он отметил, что фото Залужного с подписью "Первейший атаман Украины" сначала опубликовала польская газета, а теперь его портрет появился на обложке журнала "Time" с подписью "Генерал".

По мнению Рогова, это вовсе не шутки. Так западники дают понять президенту страны Владимиру Зеленскому, что для них незаменимых нет. И в противном случае на смену ему придёт хунта, причём уже не условная, а настоящая.

"Зеленского такой расклад не устраивает, отсюда и командующий сухопутных войск в Изюме вместо Залужного, и слив переговоров с Кривоносом, и прочее. Украинская элита тоже тонко чувствует этот момент. Для них предать — это вовремя предвидеть", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что Залужный раскрыл план Запада по уничтожению России.