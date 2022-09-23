Власти Запорожской области: призыва и мобилизации в регионе пока не будет

В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации в переходный период. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование на референдумах по вхождению в состав Российской Федерации.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что после присоединения к России бывших украинских территорий в их отношении будут действовать соответствующие положения Конституции РФ.