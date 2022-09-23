В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации в переходный период. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование на референдумах по вхождению в состав Российской Федерации.
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что после присоединения к России бывших украинских территорий в их отношении будут действовать соответствующие положения Конституции РФ.
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Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.