Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после его откровенного разговора c премьер-министром Великобритании Лиз Трасс о Северной Ирландии.
Комментаторы призвали Байдена не лезть в британскую политику, а заниматься проблемами США.
"Байден считает, что Северная Ирландия находится на Украине", — сыронизировал пользователь с ником Essexdan93.
Юзер Chris UK_Canada_USA написал, что Байден уже не помнит, о чём говорил с Трасс, потому что у него слабоумие.
Северная Ирландия покинула Евросоюз вместе с Великобританией, но не вышла из таможенного союза ЕС. Теперь Лондон готовит законопроект, который позволит Британии и Северной Ирландии синхронизировать таможенные правила.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.