Читатели Daily Mail призвали Байдена не совать нос в британскую политику

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена после его откровенного разговора c премьер-министром Великобритании Лиз Трасс о Северной Ирландии.

Комментаторы призвали Байдена не лезть в британскую политику, а заниматься проблемами США.

"Байден считает, что Северная Ирландия находится на Украине", — сыронизировал пользователь с ником Essexdan93.

Юзер Chris UK_Canada_USA написал, что Байден уже не помнит, о чём говорил с Трасс, потому что у него слабоумие.

Северная Ирландия покинула Евросоюз вместе с Великобританией, но не вышла из таможенного союза ЕС. Теперь Лондон готовит законопроект, который позволит Британии и Северной Ирландии синхронизировать таможенные правила.